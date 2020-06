Unipol Arena Lab: domani al via i test sierologici

A partire da domani mattina i dipendenti delle numerose aziende che hanno fatto richiesta dei test sierologici presso l’Unipol Arena Lab si sottoporranno ai prelievi. L’ingresso dell’Unipol Arena Lab è in Via Fausto Coppi (Casalecchio di Reno) e l’accesso alla struttura avverrà dal cancello 1.

Gli esami che vengono eseguiti presso il neonato centro screening sono di tre tipi: il test sierologico qualitativo, al costo di 25 €, stabilisce solo se una persona ha sviluppato o meno gli anticorpi, con risultato positivo/negativo; il test sierologico quantitativo (60 €) rileva e quantifica gli anticorpi IgM e IgG, che possono dare un’indicazione più puntuale e rilevare un’eventuale possibile immunizzazione contro il virus; il tampone naso-faringeo (70 €) è l’unico strumento che diagnostica l’infezione attiva.

Il punto di forza di Unipol Arena Lab – nato dalla collaborazione dell’Arena bolognese con Synlab, il più importante gruppo europeo di diagnostica medica – è la rapidità del servizio: si accede direttamente in auto a una delle 20 postazioni allestite lungo il perimetro dell’Arena, si scende dall’auto, si effettua il test in 2 minuti (prelievo venoso), si può ripartire: in 4 minuti l’utente è libero. Entro le 24 ore successive, poi, il paziente può scaricare l’esito del test dalla piattaforma dedicata ai referti online sul sito www.synlab.it. In caso di positività Synlab Med è a disposizione dei lavoratori delle aziende per effettuare il tampone, che viene eseguito entro i tre giorni successivi.

Per maggiori informazioni: synlabtest@unipolarena.it – 051758758