Truffa on line: denunciata dalla Polizia di Stato di Carpi una 37enne “specializzata”

Lo scorso mese di gennaio, un carpigiano aveva denunciato presso gli uffici del Commissariato di Carpi di aver subito una truffa on – line; in particolare, l’uomo aveva acquistato una autovettura Fiat 500 usata su una piattaforma di vendite tra privati, senza mai entrarne in possesso.

L’attività di indagine svolta dagli investigatori del Commissariato ha permesso di risalire all’identità del truffatore: una donna italiana di 37 anni, specializzata nelle truffe on–line, con numerosi precedenti di Polizia in materia di reati contro il patrimonio, commessi nel nord – Italia. La donna è stata, pertanto, deferita all’Autorità per reato di truffa.

Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare se la 37enne abbia agito da sola o unitamente ad altre persone e se altri cittadini carpigiani sono caduti vittima della truffatrice.