Ripasso della segnaletica orizzontale domani e venerdì su alcune strade comunali di Vignola

Nel pomeriggio di domani, giovedì 11 giugno, e per tutta la giornata di venerdì 12 giugno, saranno eseguiti i lavori di ripasso della segnaletica stradale orizzontale nelle strade comunali via Della Pace (nel tratto tra via Resistenza e via Libertà, in corrispondenza della Posta) e in via Cesare Plessi (nel tratto compreso tra via Libertà e via Resistenza, in corrispondenza della biblioteca Auris).

Il ripasso riguarderà tutta la segnaletica, comprensiva degli stalli per le auto, pertanto sarà necessario vietare la sosta per lo stretto tempo necessario all’esecuzione dei lavori.

L’intervento verrà eseguito condizioni metereologiche permettendo, in considerazione del fatto che un fondo stradale umido non garantisce un’esecuzione ottimale dei lavori.