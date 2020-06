Per tutto il mese di luglio attività estive nelle scuole d’infanzia di Modena

Il Comune di Modena vuole garantire attività estive rivolte ai bambini della fascia di età 3-6 anni mettendo a disposizione anche le proprie scuole d’infanzia per tutto il mese di luglio, non solo nelle prime due settimane come negli ultimi anni, nelle modalità che saranno approfondite nei prossimi giorni e nonostante l’indisponibilità delle rappresentanze sindacali della funzione pubblica per ciò che riguarda l’impiego del personale comunale. Aumenta di circa 150 mila euro il fondo destinato dal Comune per abbattere le rette dei servizi, con contributi alle famiglie fino a 112 euro a settimana, a prescindere dal tipo di scuola frequentato durante l’anno scolastico.

Tante le sollecitazioni per garantire un servizio anche a luglio accompagnando il periodo della ripartenza nell’emergenza Covd -19. A pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni, infatti, sono già 280 le domande per accedere alle attività estive gestite direttamente dal Comune per il periodo dal 15 al 26 giugno. E tante le richieste di informazioni sulle settimane successive.

Proprio per rispondere alle esigenze delle famiglie, per la difficile situazione in cui si sono venute a trovare dopo i mesi di lockdown, l’amministrazione comunale nelle scorse settimane aveva aperto il confronto con le rappresentanze sindacali della funzione pubblica nell’ottica di una reciproca assunzione di responsabilità.

“Comprendiamo le difficoltà e i bisogni delle famiglie nella fase di ripartenza e cerchiamo di dare, per quanto nelle nostre possibilità, risposte efficaci in questa situazione del tutto straordinaria, caratterizzata anche da un’evoluzione continua di linee guida e normative”, spiega l’assessora all’Istruzione Grazia Baracchi che continua: “Siamo al lavoro per garantire per la prima volta lo svolgimento di attività ludico ricreative nelle nostre scuole anche per tutto il mese di luglio. Resta il rammarico per non aver raggiunto un’intesa con le rappresentanze sindacali nell’interesse comune dei cittadini, nonostante la disponibilità dimostrata da tante insegnanti, ma stiamo definendo altre modalità organizzative che consentano di fornire comunque un servizio di qualità e di organizzarlo assicurando il maggior numero di posti disponibili, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, per la tutela e la sicurezza di bambini e operatori, che prevedono il lavoro per piccoli gruppi”.

Per le famiglie verrà quindi previsto un contributo al pagamento delle rette con i voucher per i centri estivi (famiglie con Isee non superiore ai 28mila euro), mentre per quello che riguarda la fascia 0-3 anni “non appena avremo chiare le linee guida da seguire – aggiunge Baracchi – valuteremo che tipo di risposta è possibile prevedere, con la necessaria flessibilità dovuta alla situazione”.

In queste settimane si sono svolti tre incontri con la delegazione di parte sindacale, l’ultimo nel pomeriggio di martedì 9 giugno, finalizzati ad aprire un confronto per organizzare le attività estive nel nuovo contesto straordinario caratterizzato dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19 e l’amministrazione comunale ha preso atto dell’indisponibilità delle organizzazioni sindacali a riesaminare il precedente protocollo d’intesa sul prolungamento estivo.

Valutando che la difficile situazione delle famiglie e la continua evoluzione normativa potessero essere elementi utili per riaprire il confronto e dovessero portare congiuntamente a un’assunzione di responsabilità con riferimento ad attività che non possono essere regolate da un protocollo costruito in una fase precedente al Covid-19, e quindi in una condizione completamente diversa da quella odierna, il Comune ha ritenuto necessario proporre ai sindacati di definire congiuntamente nuove modalità per l’estate 2020, prevedendo un’estensione delle attività per l’intero mese di luglio, anche in considerazione del lungo periodo di sospensione dell’attività scolastica.

In un primo momento, si era ipotizzato che potesse essere sufficiente la rivisitazione per l’anno 2020 del precedente protocollo d’intesa rispetto ai contingenti minimi di personale da dedicare al servizio, anche alla luce di disposizioni e linee guida che ridefiniscono il rapporto numerico bambini-docenti.

Nell’ultimo incontro, però, la delegazione di parte sindacale ha ribadito una netta indisponibilità sia a rivedere il protocollo d’intesa in essere, con particolare riguardo al contingente minimo ivi previsto, sia a estendere l’esperienza di attività estiva per il restante mese di luglio, anche se solo limitatamente e in via straordinaria all’anno 2020, ribadendo che, a proprio parere, l’unica modalità di esecuzione del servizio è quella prevista nel precedente protocollo, quindi riferita solo alla prima metà del mese, e che l’amministrazione comunale è libera di organizzare il servizio per le restanti settimane con altre modalità.

Valutata la complessità della situazione e tenendo conto che le modalità contenute nel citato protocollo non consentono di organizzare in maniera adeguata il servizio, l’amministrazione ha deciso quindi di recedere per il 2020 dal protocollo, per costruire una proposta sostenibile economicamente e in grado di garantire una risposta organica e adeguata alle attuali esigenze delle famiglie e dei bambini. Il Comune si è comunque già dichiarato disponibile a riprendere il confronto con i sindacati per l’attività di prolungamento estivo nell’anno 2021.