Orari estivi per il Distretto sanitario di Guastalla

Guastalla, da lunedì 15 giugno a sabato 5 settembre 2020 gli sportelli SAUB e CUP situati all’Ospedale di Guastalla osserveranno il seguente orario estivo di apertura al pubblico:

dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 13

il martedì pomeriggio dalle ore 13 alle ore 17

In questo periodo di emergenza si invitano i cittadini non titolari di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), che abbiano necessità di mettersi in contatto con gli uffici SAUB per esigenze quali scelta/revoca del medico di famiglia, esenzioni, assistenza sanitaria all’estero (eventuali altre) a non recarsi di persona nelle sedi SAUB, ma ad utilizzare la posta elettronica, (guastallasportellounico@ausl.re.it) o la pec (distrettoguastalla@pec.ausl.re.it ) e il telefono (0522 837625) da lunedì a sabato dalle ore 8 alle ore 12.

Le visite specialistiche e gli esami possono essere prenotati esclusivamente telefonando al Cuptel al numero verde 800 425 036 o presso gli ambulatori dei medici di famiglia associati nelle medicine di gruppo e le farmacie autorizzate.