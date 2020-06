L’Assessora ai Tributi del comune di Carpi, Lugli su tavolo con Rete Imprese

«A nome dell’Amministrazione comunale esprimo soddisfazione per aver concluso un buon accordo con Rete Imprese, per la destinazione del milione di euro che avevamo promesso alla città in defiscalizzazione.

Il percorso non è ancora completato, poiché – all’interno di questo importo- abbiamo riservato risorse da destinare a fondo perduto a sostegno delle imprese locali: per queste risorse siamo pronti a definire al più presto i criteri e l’entità delle erogazioni. Anche questo avverrà in accordo con gli stessi interlocutori riuniti sotto la sigla Rete Imprese.

Siamo consapevoli di avere messo a disposizione cifre importanti, e abbiamo la volontà di rifinanziare il fondo anche nel 2021».

Così Mariella Lugli, Assessore ai Tributi, sul tavolo di confronto con “Rete Imprese Italia“ e la riduzione delle imposte.