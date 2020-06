Incendio di un capannone a Castenaso: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Ieri sera intorno alle 21:00 i vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre e quattro unità di appoggio munite di autopompe, autoscala e autobotte, per l’incendio di un capannone adibito a magazzino di materiale elettrico, in via Chiusa Nuova nella zona artigianale di Castenaso.

Dopo una notte di lavoro le fiamme sono state domate e sono tutt’ora in corso le ultime operazioni di bonifica della struttura andata bruciata. Sul posto. oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e un’ambulanza del 118 in via precauzionale. Non si lamentano danni a persone.