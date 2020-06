IMU, a Soliera chi ha avuto difficoltà può pagare entro al 30 settembre

Una proroga al 30 settembre per il versamento dell’acconto IMU 2020: è quanto si appresta a disporre l’amministrazione comunale di Soliera, portando il provvedimento al Consiglio Comunale in programma domani 11 giugno. La volontà è quella di venire incontro a cittadini e imprese tramite la non applicazione di sanzioni e interessi nel caso di un versamento della quota IMU effettuato oltre l’imminente scadenza del 16 giugno.

“La possibilità di differire il pagamento di ulteriori tre mesi e mezzo”, spiega l’assessore al Bilancio Marco Baracchi, “viene ovviamente riconosciuta solo ai contribuenti che abbiano registrato effettive difficoltà economiche a causa della pandemia da Covid-19, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, su un modello predisposto dal Comune e scaricabile nei prossimi giorni sul sito web comunale”.