Ecco il “Progetto Carpi“ per rilanciare l’economia

Quattro fra economisti e sociologi di fama nazionale per un’analisi della situazione e relative proposte di ripartenza, da concretizzare entro l’anno in testi che costituiranno un’unica opera dalla prospettiva multidisciplinare: è l’obiettivo di “Progetto Carpi”, un gruppo di lavoro deciso dalla Giunta per affrontare con la città l’uscita dalla crisi.

Il tutto seguendo quattro chiavi di lettura: economico-industriale, seguita da Franco Mosconi, professore ordinario di Economia e Politica Industriale all’Università di Parma ed editorialista per il Corriere di Bologna; economico-finanziaria, affidata a Paola Ruggiero, laureata in Economia e commercio alla Luiss, per trent’anni ha lavorato in istituti di credito di differenti dimensioni, occupandosi sempre di credito e imprese del territorio; sociologica, che verrà seguita da Giovanni Carrosio, dell’Università di Trieste, ricercatore del forum “Disuguaglianze Diversità”, il cui Gruppo di coordinamento è presieduto da Fabrizio Barca; e comunicativa, di cui si occuperà Massimiliano Panarari, docente di Comunicazione a Roma (“Mercatorum” e Luiss “Guido Carli”) e di Informazione e potere alla “Bocconi” di Milano, oltre che editorialista e collaboratore di varie testate del Gruppo Gedi. Sono previsti incontri, anche pubblici, con le parti interessate, durante il lavoro e al termine.

« E’ la prima volta che un Comune delle nostre dimensioni prende una iniziativa del genere » ha sottolineato Stefania Gasparini, Vice-Sindaco e assessore all’Economia – presentando oggi il progetto insieme al Sindaco Alberto Bellelli, con due dei quattro incaricati: Ruggiero presente in sala e Carrosio in video-collegamento. « L’emergenza sanitaria ha acuito problemi cronici del nostro Distretto – ha proseguito Gasparini – mettendoci di fronte a sfide nuovi e imprevedibili. Come amministratori dobbiamo avere la consapevolezza che in questa situazione occorre farsi affiancare da persone competenti, per riflessioni più ampie e di prospettiva. »

Bellelli ha evidenziato il metodo di lavoro, che coinvolgerà le parti interessate: « Sappiamo bene che nella nostra realtà nessuna proposta calata dall’alto o arrivata da fuori sarebbe presa in considerazione. Oggi – ha aggiunto – è il primo anniversario della mia rielezione: mi sembra un bel modo per festeggiare, con un progetto senza precedenti per il bene e il futuro della nostra comunità. »

I due esperti hanno sottolineato sia la gravità della situazione sia le opportunità e le condizioni per ben sperare: « A Carpi la creatività è sempre stata fondante – ha ricordato Paola Ruggiero – come la fiducia nelle istituzioni. » E ha citato il detto “mai sprecare una crisi”. Carrosio ha rimarcato come la pandemia non sia la causa di tutti i problemi economici: « Certe situazioni erano preesistenti e sono state accelerate, mettendoci di fronte a incertezze senza precedenti, che nemmeno la crisi del 2008 aveva prodotto. Per questo bisogna mobilitare la conoscenza, che non significa far parlare solo gli esperti, ma appunto fare incontrare esperti e addetti ai lavori. »

Ai quattro autori incaricati, si affiancherà la carpigiana Daniela Bigarelli, della “R&I srl”, società di ricerca con sede in città, che curerà di nuovo l’Osservatorio triennale sul distretto tessile.