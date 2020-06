Col Forum UTE a Roma in visita alla grande mostra “Raffaello 1520-1483”

Riprendono le attività culturali dell’Associazione Forum UTE di Sassuolo con una gita a Roma, mercoledì 1 luglio 2020, per visitare la grande mostra “RAFFAELLO 1520-1483” presso le Scuderie del Quirinale.

Partenza in pullman da Piazzale Risorgimento a Sassuolo alle ore 6.45 per prendere il treno Freccia Rossa in partenza da Modena alle ore 7.41. Arrivo a Roma alle ore 10.35. Introduzione alla mostra a cura di Luca Silingardi con ingresso scaglionato in 4 gruppi di 6 persone alla volta alle ore 11.50.

Pranzo e pomeriggio liberi.

Rientro con il treno Freccia Rossa in partenza da Roma alle ore 19.50 e in arrivo a Modena alle ore 22.41. Ritorno a Sassuolo in pullman per le ore 23.00.

Quota di partecipazione: euro 180 (max 25 persone) Prenotazione impegnativa e obbligatoria entro e non oltre venerdì 12 giugno telefonando esclusivamente a Danira Guidetti Calabrese 348 5495475.