Centri estivi in sicurezza e senza aumenti a Maranello

Centri estivi in sicurezza e senza costi aggiuntivi: a Maranello hanno preso il via le attività ricreative rivolte ai bambini delle scuole primarie. Nei prossimi giorni al via quelli per le scuole d’infanzia. Complessivamente sono 117 i bambini iscritti tra giugno e luglio che prendono parte ai centri estivi gestiti dall’amministrazione comunale, che nonostante la complessità richiesta quest’anno dall’organizzazione in tema di sicurezza è riuscita a riproporre le attività per i bambini mantenendo invariate le tariffe, grazie ad un investimento da parte del Comune di circa 300 mila euro.

“Siamo riusciti ad attivare i centri estivi nel pieno rispetto delle indicazioni regionali sulla sicurezza e senza gravare ulteriormente sulle famiglie per quanto riguarda le tariffe, che sono le stesse dello scorso anno”, spiega l’assessore all’istruzione Alessio Costetti. “E’ un risultato che ha permesso alle famiglie di Maranello di iscrivere i propri bambini alle attività gestite dal Comune senza costi aggiuntivi, nonostante un maggiore impegno sul fronte del personale, e con l’introduzione della possibilità del part time. Anche altri soggetti si sono attivati per proporre i centri estivi in piena sicurezza: una opportunità importante per le famiglie e il territorio”. Il primo centro estivo a partire, lunedì 8 giugno, è stato quello alle Scuole Primarie Stradi, con 29 iscritti nella prima settimana. Organizzato per piccoli gruppi (un educatore ogni 7 bambini), si svolge dalle 7.30 alle 18.30, principalmente all’aperto, nei cortili e negli spazi verdi della scuola, con giochi, attività motorie e ricreative, laboratori, merenda e pranzo. In caso di maltempo i bambini sono accolti nelle aule della scuola, in locali molto ampi che permettono il corretto distanziamento previsto dalla normativa. All’ingresso è previsto un triage per i piccoli e per il personale, obbligatori per tutti l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo delle mascherine, che i bambini possono togliere quando corrono o svolgono attività motoria. Da ricordare che entro il 19 giugno è ancora possibile richiedere il contributo regionale per i centri estivi previsto dal “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” rivolto a nuclei familiari con ISEE fino a 28.000 euro.