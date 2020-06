Batman, Superman e gli altri arrivano a Modena: domani disegnatori e manager presentano in streaming la nuova era della DC Panini Comics

L’annuncio, arrivato lo scorso gennaio, sapeva di cambiamento epocale: dopo anni di pubblicazione sotto la Rw Lion, i fumetti della Dc Comics sono passati sotto l’egida della Panini Comics, che in Italia già cura le edizioni della grande rivale americana, la Marvel. Il passaggio di consegne doveva già avvenire lo scorso aprile, ma le rotative si sono fermate a causa del coronavirus: l’inizio della “nuova era” dei fumetti di Superman, Batman, Wonder Woman e compagni è avvenuto qualche giorno fa, e ora nuovi albi e volumi sono resi disponibili sia in formato cartaceo sia in digitale da Panini Comics.

Domani azienda e disegnatori incontrano online tutti gli appassionati per raccontare questa svolta: Marco Lupoi (Direttore Publishing Panini Comics), Nicola Peruzzi (Coordinatore Editoriale), Renato Franchi (Marketing Manager) insieme ai maestri del fumetto Simone Bianchi e Gabriele Dell’Otto alle 21 sono in diretta sulla pagina facebook “BPER Forum Monzani” e sul sito del Forum, presentati dal Coordinatore Web e Social Enrico Ferraresi. I due artisti hanno rispettivamente realizzato la cover dei numeri uno di Superman (ambientata a Roma) e Batman (a Firenze).

Il nuovo corso Dc Panini Comics si articola in due linee: i periodici spillati o brossurati distribuiti in fumetterie ed edicole e i volumi destinati a fumetterie e librerie. Le 10 serie principali, distinte in albi spillati monografici, saranno due quindicinali (Batman, Superman) e otto mensili (Justice League, Wonder Woman, Batman/Superman, Lanterna Verde, Flash, Aquaman, Harley Quinn e DC Crossover, quest’ultima comprende fra le altre cose la miniserie Evento Leviathan). I numeri uno di questi titoli fanno parte della cosiddetta City Edition, perché ogni copertina è ambientata in una città italiana e firmata in esclusiva da artisti come Lee Bermejo, Simone Bianchi, Lelio Bonaccorso, Giorgio Cavazzano, Matteo Cremona, Gabriele dell’Otto, Emanuela Lupacchino, Milo Manara, Francesco Mattina e Andrea Sorrentino.

