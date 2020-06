Telefono Azzurro: da 33 anni dalla parte dei bambini

A 33 anni si è ormai abbondantemente entrati nell’età adulta, e ci si è ormai dimenticati dei sogni, dei pensieri, delle paure e dei bisogni vissuti da bambini.

Telefono Azzurro, che raggiunge oggi la soglia dei 33 anni di presenza e di impegno, continua a vivere e ad agire ogni giorno, 24 ore su 24, mettendo al centro della propria missione e della propria attività concreta l’attenzione a quei sogni e a quelle paure. Con una capacità di ascolto costante dei bisogni dell’infanzia, e con la concretezza del saper mettere in campo idee, programmi e progetti per dare risposte efficaci a quelle domande.

Quelli che si compiono oggi sono, per Telefono Azzurro, 33 anni costantemente e appassionatamente vissuti accanto a bambini e adolescenti, un lungo percorso volto a promuovere i loro diritti, dare ascolto alle loro necessità e difenderli da abusi e violenze, attraverso la prevenzione e mettendo in campo strumenti sempre più efficaci di intervento. Ma anche un impegno aperto e partecipato – con le persone, le Istituzioni, il mondo delle associazioni, le imprese, i media – per costruire e diffondere una vera e condivisa cultura dell’infanzia.

Un percorso che è stato possibile grazie a tutti coloro che hanno negli anni generosamente sostenuto lo sviluppo dei diversi progetti e in particolare la crescita delle Linee di ascolto e d’emergenza, e a tutti i volontari che – in tutta Italia – dedicano il loro tempo alla tutela dei diritti di bambini e adolescenti.

«Telefono Azzurro non ha mai celebrato in maniera sterile ricorrenze e anniversari. Anche in occasione di questo 33esimo compleanno dell’associazione, il nostro desiderio è portare l’attenzione, ancora una volta, sui bisogni spesso drammatici dell’infanzia, e sulla capacità progettuale di darvi risposta. Siamo grati a tutti coloro che negli anni ci hanno sostenuto e continuano a condividere con noi questo fondamentale cammino – ha dichiarato il Professor Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro –. In questi anni di attività, abbiamo sempre creduto nelle potenzialità di bambini e adolescenti perché il nostro DNA è proprio quello di metterli al centro, renderli partecipi delle iniziative di consapevolezza e difesa dei loro diritti. In questa fase di emergenza Coronavirus, particolarmente dura per bambini e adolescenti, noi di Telefono Azzurro siamo ancora più impegnati a dargli voce perché i loro bisogni devono essere prioritari nella ripartenza del nostro Paese”.

L’ impegno di Telefono Azzurro è dimostrato dai numeri delle proprie linee, gratuite, operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La linea di Ascolto e Consulenza 1.96.96 con chat, e-mail e canale Web dedicato ha offerto risposte concrete a molte richieste di aiuto da parte di bambini, adolescenti e adulti, gestendo 2.567 casi durante il 2019.

Il servizio 114 Emergenza Infanzia, rivolto a tutti coloro vogliano segnalare una situazione di pericolo in cui sono coinvolti bambini e adolescenti, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Telefono Azzurro, nel corso del 2019 si è occupato di 1.752 casi.

Il servizio 116.000 Numero Unico Europeo per Minori Scomparsi è attivo in Italia dal 2009 per le segnalazioni relative a scomparse di minori ed è un numero d’emergenza afferente al Ministero dell’Interno assegnato in affidamento esclusivo a Telefono Azzurro.

Telefono Azzurro nel corso degli anni ha rafforzato la sua presenza in tutti i principali network internazionali che si occupano di tutela dell’infanzia e promozione dei diritti dei bambini e adolescenti (ICMEC – International Centre for Missing and Exploited Children; Missing Children Europe e INHOPE), presso le Istituzioni italiane ed europee, e sempre di più in maniera diretta sul territorio, portando i propri progetti nelle scuole e nelle carceri, per diffondere ad ogni livello la cultura della prevenzione da abusi e maltrattamenti.

Nel corso degli anni Telefono Azzurro ha consolidato importanti collaborazioni con tutti i soggetti pubblici e privati che intervengono nell’ambito dell’infanzia, dalla scuola allo sport e ai diversi contesti educativi.

Una vitalità e una continua capacità di dare risposte sempre nuove al mutare dei bisogni dimostrata anche in occasione della recente emergenza Coronavirus. Fin dalle prime ore del lockdown, Telefono Azzurro è stata la voce dei bambini e gli adolescenti, e ha rafforzato la sua missione per essere vicino all’infanzia, alle famiglie e a tutto il mondo scolastico ed educativo. Per questo, ha tenuto una serie di webinar dedicati all’educazione digitale e alla promozione del benessere in rete, ha promosso con Vita il think tank “Ripartiamo da loro” per renderli protagonisti del futuro e porli al centro del dibattito politico.

Buon compleanno, Telefono Azzurro! Sempre attivi e pronti per nuovi progetti.