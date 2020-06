Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 10 giugno

poraliNuvolosità variabile al mattino, più consistente sulle aree di crinale appenninico centro-occidentali, dove non si esclude la possibilità di qualche pioggia. Nel corso della giornata tendenza a sviluppo di nuvolosità di tipo cumuliforme con possibili precipitazioni sparse a partire dai rilievi, a carattere di rovescio o temporale, in graduale estensione alle aree pianeggianti nel pomeriggio. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata/notte. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 14° e 17°C, di qualche grado inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime in lieve diminuzione, con valori tra 21° e 23°C. Venti: deboli; sud-occidentali sui rilievi, inizialmente occidentali ma in rotazione da est nel corso della giornata sulla pianura. Possibili temporanei rinforzi in occasione dei fenomeni temporaleschi. Mare: poco mosso, tendente a divenire mosso nel pomeriggio.

(Arpae)