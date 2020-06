Nuovi progetti per la riqualificazione delle Piazze vezzanesi

Venerdì 12 giugno alle ore 21.00, presso il Parco Paride Allegri nell’area antistante la Biblioteca Comunale “Pablo Neruda” di Vezzano sul Crostolo, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con lo Studio di Progettazione M2R Architettura, promuove un incontro per la presentazione dei progetti di “Riqualificazione delle Piazze” vezzanesi: Piazza della Libertà e Piazza della Vittoria.

“L’obiettivo che si siamo prefissati con l’appuntamento di venerdì sera – ha dichiarato il Sindaco Stefano Vescovi – è quello di porci in ascolto dei nostri concittadini, di renderli partecipi del progetto di riqualificazione del centro di Vezzano che, essendo uno dei principali luoghi di incontro di tutta la comunità, deve essere quanto più possibile condiviso e discusso insieme”.

La serata è a numero chiuso per poter rispettare il distanziamento e tutte le altre disposizioni in vigore per il contenimento del contagio da Covid-19. Per questo motivo è obbligatoria la prenotazione che dovrà essere fatta entro il 10 giugno contattando il cell. 333.2125045.

L’incontro si terrà all’aperto per cui in caso di maltempo verrà rinviato.

“Consapevoli del fatto che non tutti potranno partecipare alla serata – ha proseguito il Sindaco Vescovi – abbiamo deciso di effettuare la video-registrazione delle presentazione dei progetti nonché del successivo dibattito per poterla pubblicare sul sito web del Comune in modo che tutti siano informati e possano anche farci pervenire loro opinioni e suggerimenti”.