Lions Club Sassuolo dona buoni spesa

70 buoni spesa del valore di 25€ cadauno per chi a Sassuolo si trova in difficoltà economica.

Questa mattina una delegazione del Lions Club Sassuolo, guidata dal Presidente Vito Tucci, è stata ospite della riunione di Giunta in Municipio per consegnare i 70 buoni spesa nelle mani dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri e del Sindaco Gian Francesco Menani, sulla scia di quanto già fatto anche in diversi comuni limitrofi.

L’Assessorato alle Politiche Sociali provvederà alla distribuzione dei buoni spesa attingendo ad una lista già in possesso degli uffici.