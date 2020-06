Il 15 Giugno cominciano i centri estivi a San Possidonio

Nel Comune di San Possidonio, dal 15 Giugno al 7 Agosto aprono i Centri Estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e si svolgeranno, dal lunedì al venerdì, nei locali delle scuole d’ infanzia, in Auditorium, in mensa e sarà utilizzato anche il Palazzurro. Il Centro estivo 2020 è stato organizzato dal Comune in autonomia senza demandarne l’esecuzione all’Unione. L’Amministrazione Comunale, insieme con il centro didattico educativo Focus on, ha implementato tutte le misure di sicurezza previste dalle linee guida per i Centri Estivi e dai protocolli regionali, per tutelare i nostri bambini, i ragazzi e le rispettive famiglie.

“Abbiamo cercato di provvedere al meglio ai bisogni dei nostri ragazzi e dei bambini, ma anche dei genitori che chiedevano non solo un ripristino della socialità per i loro figli, ma anche un sostegno per garantire la conciliazione lavoro-famiglia. – dice l’Assessore alla scuola Elisa Spaggiari – è una grande responsabilità in questo momento storico. Come Amministrazione abbiamo lavorato insieme al Centro didattico Focus On per garantire un servizio sicuro ed un progetto pedagogico che tenesse conto del momento critico che hanno dovuto affrontare i nostri bambini e ragazzi. Auguriamo a tutti quelli che inizieranno questa avventura un grande in bocca al lupo per questa ripartenza! ”