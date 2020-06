Fondo Ripartenza Novi: un concreto aiuto al commercio locale. Incontro con l’Amministrazione Comunale

Un invito rivolto ai commercianti ed esercenti pubblici ad un incontro per confrontarci sulle modalità di utilizzo delle risorse del fondo che ammonta a 145mila euro.

Dopo la Giunta Comunale di venerdì 22 dove è stato approvato il rendiconto del bilancio 2019 e verificato le risorse con cui affrontare la crisi. Grazie allo spostamento in avanti e rateizzazione di alcuni mutui del 2020, si sono liberate risorse immediate. Questo lavoro ha portato a costruire un fondo da dedicare alla ripartenza del commercio locale. Una somma, già da ora disponibile, pronta per essere spesa o impegnata in tempi brevissimi.