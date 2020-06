Contratto Assicoop Modena-Ferrara: siglata ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto aziendale

“In data 8 giugno 2020, nella sede modenese di Assicoop Modena e Ferrara Spa è stata siglata l’ipotesi di accordo che chiude il lungo percorso di rinnovo del contratto integrativo aziendale (Cia) scaduto nel 2017 e che riguarda circa 160 addetti assicurativi. Dopo una partenza in salita, con momenti di tensione e di confronto acceso fra l’azienda e il sindacato, le posizioni si sono progressivamente avvicinate fino a giungere al risultato odierno”. Lo rende noto la Fisac/Cgil Modena.

“Un buon risultato economico per i lavoratori, in tempi non certamente facili, basato su un incremento del premio variabile di risultato e una più giusta ed equa redistribuzione delle risorse. Le rivendicazioni del sindacato si sono tradotte, dopo tanto tempo, in conquiste di natura sociale ed etica, con la difesa della stabilità occupazionale, la valorizzazione delle risorse interne e il miglioramento delle condizioni di lavoro”.

“Non possiamo non sottolineare come questa ipotesi di accordo – afferma la Fisac Cgil Modena-Ferrara – che verrà portata all’approvazione dei lavoratori nelle prossime settimane, segni un passo rilevante per il rafforzamento e la crescita di questa importante realtà presente nei territori di Modena e Ferrara, che in questi anni ha dimostrato innegabile solidità economica e patrimoniale”.