Aziende di Viadana e Guastalla regalano distributori igienizzanti alla Polizia Stradale Reggiana

Questa mattina presso la caserma della Polizia Stradale di Guastalla si è svolta la cerimonia di consegna di nr. 4 distributori di igienizzante mani, donati da due aziende del comprensorio di Guastalla e Viadana.

I dispencer sono destinati all’installazione agli ingressi delle Caserme della Polizia Stradale di Guastalla, Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti per l’utilizzo degli utenti e fruitori del servizio.

La Polizia di Stato la Specialità della Polizia Stradale ringrazia per l’attenzione rivoltale da queste aziende quale attestazione di stima e vicinanza per il compito istituzionale svolto che oltre al primario compito della sicurezza degli automobilisti attesta vicinanza anche al tessuto sociale in cui questa Specialità è inserita.