A13 Bologna-Padova: chiusure notturne di tre ore svincoli di immissione A4 Torino-Trieste/A13

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 1:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso lo svincolo che dalla A4 Torino-Trieste immette sulla A13 Bologna-Padova, per chi da Venezia è diretto verso Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Padova est, sulla A4 Torino-Trieste, di competenza CAV Concessioni Autostradali Venete, con rientro dalla stessa stazione in direzione di Bologna;

-dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 1:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso lo svincolo che dalla A13 Bologna-Padova immette sulla A4 Torino-Trieste, per chi da Bologna è diretto verso Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova Zona Industriale e percorrere Corso Stati Uniti e Corso Argentina, con rientro sulla A4, alla stazione di Padova est;

-dalle 1:00 alle 4:00 di giovedì 1 giugno, sarà chiuso lo svincolo che dalla A4 Torino-Trieste immette sulla A13 Bologna-Padova, per chi da Venezia è diretto verso Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Padova est, percorrere Corso Argentina e Corso Stati Uniti, con ingresso sulla A13, alla stazione di Padova Zona Industriale;

-dalle 1:00 alle 4:00 di giovedì 11 giugno, sarà chiuso lo svincolo che dalla A13 Bologna-Padova immette sulla A4 Torino-Trieste, per chi da Bologna è diretto verso Venezia.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla A4 Torino-Trieste in direzione Milano, uscire alla stazione di Padova est e rientrare dalla stessa, verso Venezia.