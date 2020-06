Tavolo metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicate le linee guida per le visite guidate e gli accompagnamenti turistici

La Commissione tecnica Cultura, istituita nell’ambito del Tavolo metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha approvato le linee guida per visite guidate e accompagnamenti turistici, elaborate dal sotto gruppo tecnico coordinato da Città metropolitana e Comune di Bologna e partecipato dalle associazioni di categoria delle guide (ConfGuide e Federagit), dagli enti funzionali (Ausl e INL) e da Bologna Welcome.

Il documento, pubblicato oggi sul portale della Città metropolitana, è uno strumento operativo che contiene indicazioni specifiche per chi esercita l’attività di guida turistica, guida escursionistico ambientale e accompagnatore turistico e ha l’obiettivo di semplificare e declinare nel nostro contesto l’adozione delle misure previste dai protocolli nazionali. Il documento, oltre a riconoscere il rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste all’interno dei luoghi di visita (come le istituzioni museali), fissa l’obbligatorietà di prenotazione delle visite, le misure di sicurezza della guida e dei clienti, fornisce indicazioni sulla gestione dei contatti con i clienti, della visita all’esterno e in ambienti chiusi e dei gruppi durante un’escursione.

Link: Documento operativo Visite guidate e servizi di accompagnamento



