Sarà Reggio Emilia ad ospitare un Forum internazionale su “Refugee and migrant education from local perspectives”

Reggio Emilia sempre più punto di riferimento internazionale non solo per le sue esperienze educative ma anche per le politiche sociali di integrazione di adulti e minori immigrati. Un confronto a più voci tra esperti mette sotto la lente di ingrandimento quanto è stato fatto in differenti ambiti locali per l’educazione dei rifugiati e dei migranti.

Educazione e istruzione rappresentano, infatti, un diritto umano fondamentale e giocano un ruolo cruciale nel sostenere integrazione e inclusione sociale, così le politiche e i contesti locali diventano importantissimi nel favorire l’educazione dei rifugiati e dei migranti.

Su questi temi di grande attualità e interesse il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (DESU) di Unimore, in collaborazione con la Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia e la Fondazione Reggio Children, organizza un Forum internazionale online su “Refugee and migrant education from local perspectives” (Prospettive locali nell’educazione di Migranti e Rifugiati). L’appuntamento è per martedì 9 giugno, alle ore 9.30, collegandosi con la piattaforma Zoom.

L’iniziativa si realizza all’interno della Conferenza annuale della rete di ricerca internazionale “Diversity in Organizations, Communities & Nations” (Diversità nelle Organizzazioni, Comunità e Nazioni).

“Questo forum – dichiara la prof.ssa Rita Bertozzi, responsabile del progetto per Unimore, rappresenta un’occasione per riflettere su ciò che viene fatto con successo nell’educazione dei rifugiati a livello locale e sulle innovazioni che gli attori locali possono promuovere o di cui hanno bisogno. L’obiettivo è quello di esplorare e mettere a confronto azioni educative sperimentate in diversi contesti territoriali, sia con adulti che con bambini rifugiati. Approfondire il contesto locale diventa particolarmente importante perché è a livello di sistema educativo locale che le diversità etniche, culturali e religiose possono essere accettate, promosse o ignorate. E l’azione dei singoli insegnanti può fare la differenza”.

“La giornata del 9 giugno – sottolinea Daniele Marchi, Assessore al Welfare e alle Politiche per migranti del Comune di Reggio Emilia- rappresenta un’importante momento di dialogo con alcune delle migliori esperienze internazionali per la promozione di percorsi di formazione e inclusione di migranti e rifugiati nelle comunità locali. Il messaggio che parte dalla nostra città e che vede protagoniste le migliori competenze nell’ambito dell’educazione interculturale rappresenta il punto di avvio per le iniziative legate alla giornata internazionale del rifugiato e ci mette in connessione con esperienze di diversi paesi, tra i quali Australia, Francia, Grecia, Stati Uniti d’America e Sudafrica. Collegare gli ambiti della ricerca con le pratiche locali offre uno stimolo rilevante per la costruzione di comunità inclusive e coese”.

Il programma della giornata prevede che alle ore 9.30 siano il prof. Alberto Melloni, Direttore del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, la prof.ssa Carla Rinaldi, Presidente della Fondazione Reggio Children e il prof. Matteo Rinaldini del Dipartimento di Comunicazione ed Economia e Presidente della Fondazione Mondinsieme ad aprire il convegno con un saluto di benvenuto. Il Forum si articola poi in quattro sessioni tematiche consecutive e vede tra i relatori docenti di diverse università europee tra i massimi esperti sull’argomento, rappresentanti del Consiglio d’Europa, e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

La conferenza si tiene in lingua inglese e si svolge in collaborazione con il dottorato in Reggio Childhood Studies.

E’ possibile seguire l’evento iscrivendosi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIgg5qZTygXhz0_t6G5_nwxOgTwjjHR1bB7AxyU8yo5Kw-hg/viewform