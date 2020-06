Riapre a Castelfranco la stazione ecologica

L’operatività della stazione ecologica di Castelfranco Emilia è stata riavviata, sebbene con una limitazione nella giornata del sabato. Il servizio sarà dunque nuovamente operativo già a partire dal martedì 9 giugno.

Gli orari sono sempre quelli già noti a cittadini e imprese di Castelfranco: il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.

Poiché l’accesso al centro di raccolta è ancora limitato a pochi utenti per volta, per evitare incolonnamenti lungo la via Canale la stazione ecologica rimarrà però ancora chiusa nelle giornate del sabato.

A mitigare questo disagio rimane comunque attivo il raddoppio delle aperture della stazione ecologica di San Cesario sul Panaro, distante solo pochi chilometri. Qui sarà possibile recarsi da lunedì a sabato inclusi, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18; la domenica dalle 9 alle 13.

Ricordiamo che Hera offre gratuitamente ai cittadini la raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti, sfalci e potature, per prenotare il quale è sufficiente chiamare il servizio clienti telefonando da fisso e cellulare al numero, anch’esso comunque gratuito, 800.999.500 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.