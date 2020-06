Lo Sportello Consumatori di Formigine riapre al pubblico le consulenze in presenza

Ha riaperto a Formigine, dopo la pausa dovuta dall’emergenza epidemiologica durante la quale sono state fornite consulenze telefoniche, lo “Sportello Consumatori”, che riceve su appuntamento il venerdì mattina dalle 08. 15 alle 12.15 in via Unità d’Italia 30. Per accedere, è necessario richiedere l’appuntamento telefonando al numero 059/416167.

Il servizio è reso possibile grazie al supporto di Federconsumatori e Adiconsum Modena, ed è divenuto oramai un punto di riferimento molto utile per i cittadini, tanto che lo scorso anno in 222 persone lo hanno utilizzato.

L’attività principale dello Sportello è orientata alla soluzione stragiudiziale del contenzioso e viene svolta attraverso la presentazione di reclami e di domande di conciliazione e mediazione, oltre che di arbitrato. Inoltre le associazioni, quando lo ritengono necessario ed opportuno, segnalano alle diverse Autorità (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Energia Elettrica, Gas e del Servizio Idrico, Autorità per le Garanzie delle comunicazioni, Autorità di Regolazione dei Trasporti) i comportamenti sleali e le pratiche commerciali scorrette poste in essere ed intercettate allo Sportello.

Afferma l’Assessore alle Attività produttive Corrado Bizzini: “Anche durante l’emergenza epidemiologica, alcune persone, soprattutto anziane, si sono sentite destabilizzate dalla marea d’informazioni che entrava nelle nostre case, spesso contraddittorie tra di loro. Ci sono state molte fake news e, purtroppo, anche diversi truffatori hanno approfittato della particolare sensibilità dei cittadini in un momento non facile. La possibilità di potersi affidare a persone preparate è importante, di fronte ai piccoli e ai grandi problemi quotidiani delle fasce più fragili della popolazione”.