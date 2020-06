Casalgrande: iscrizioni al tempo estivo e ai servizi scolastici comunali

Scadono mercoledì 10 giugno alle ore 12 i termini per presentare le domande di iscrizione al tempo estivo. Le iscrizioni effettuate a partire dall’11 giugno saranno considerate fuori termine e saranno accolte solo in presenza di posti disponibili. Il Servizio di Tempo Estivo comunale, gestito con personale educativo dei Nidi e della Scuola di Infanzia comunali e organizzato nei locali del Polo Educativo 0-6 di Via Pasolini e Via Piccinini a Casalgrande, sarà attivo dal 15 giugno al 31 luglio.

La modalità di iscrizione è esclusivamente online, attraverso il portale Entranext del Comune di Casalgrande, (https://portale-casalgrande.entranext.it/home), oppure, in alternativa, dal link “Iscrizioni Online” sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande http://www.comune.casalgrande.re.it/.

ISCRIZIONE A SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI

Dal 1 giugno 2020 è possibile iscriversi a diversi servizi scolastici comunali, accedendo alla propria area riservata dal portale Entranext del Comune di Casalgrande – Sezione Servizi Scolastici. Questi i servizi a cui è possibile iscriversi: 1 Trasporto Scolastico per Scuola di Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado (scadenza 30 giugno); 2 Tempo Lungo (16:00-18:00) per Scuola di Infanzia (scadenza 30 giugno); 3 Tempo Lungo (16:00-18:00) per Nidi d’Infanzia (scadenza 30 giugno); 4 Pre-scuola Primarie Casalgrande, Salvaterra e Sant’Antonino (scadenza l’11 luglio).