Arrestati a Bologna dalla Polizia due autori di furti nei parcheggi dei supermercati

Sabato i Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bologna hanno arrestato due ragazzi italiani, S.P. del 1998 e M.T. del 1991, colti in flagranza del reato di furto con destrezza ai danni di una signora disabile all’interno del parcheggio del supermercato LIDL di via Francesco Baracca.

I due soggetti, a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, modello TMAX, si erano appostati all’interno del supermercato di via Baracca in attesa di scegliere la vittima da derubare; così hanno adocchiato una signora classe 1949 che zoppicava vistosamente per dei problemi alle gambe e l’hanno seguita fino alla sua automobile.

Approfittando di un momento di distrazione della vittima che, dopo aver posato la borsa sul sedile del passeggero stava riponendo la spesa in macchina, uno dei due, travisato con un casco integrale di colore nero, con una mossa fulminea, rubava la borsa e fuggiva con il complice a bordo del motorino.

Alla scena tuttavia assisteva un equipaggio della Squadra Mobile, IV Sezione Contrasto al crimine diffuso che poco prima aveva notato lo scooter aggirarsi in città e i cui movimenti avevano destato sospetto.

Così, dopo un inseguimento, i due ladri sono stati fermati all’angolo tra via Battindarno e via Valeria, e i poliziotti hanno recuperato la borsa con i documenti, soldi, cellulare ed altri effetti personali della vittima. Alla signora, giunta in Questura per sporgere denuncia, veniva così restituito tutto il maltolto. I due arrestati, due giovani bolognesi che annoverano precedenti di polizia per fatti analoghi, come disposto dalla Procura, verranno giudicati oggi con rito direttissimo.

L’attività descritta rientra nella consueta attività di prevenzione e repressione dei reati predatori da parte della Questura di Bologna soprattutto a tutela delle vittime più vulnerabili.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Squadra Mobile, non escludendosi che i due rei abbiano già in passato perpetrato reati della stessa specie con modalità analoghe.