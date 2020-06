Schianto a La Grande di Nonantola, cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, ieri sera intorno alle 23:00 in via Di Mezzo, località La Grande a Nonantola. Il sinistro ha visto coinvolte sette persone a bordo di tre autovetture. Ad avere la peggio una ragazza 29enne, ricoverata in codice 3 all’Ospedale di Baggiovara. Ferite di media gravità per una donna di 49 anni ed un ragazzino di 15, trasportati pure loro a Baggiovara. Le altre persone coinvolte e ferite lievemente sono un’altra ragazza di 29 anni ed un uomo di 47. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri.



