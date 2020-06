Tenta furto all’Esselunga, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno hanno arrestato un cinquantunenne bolognese per tentato furto aggravato ai danni del supermercato “Esselunga” situato in Piazzale degli Etruschi a Casalecchio di Reno.

L’uomo è stato fermato all’uscita del locale, per aver tentato di allontanarsi dalle casse senza pagare sette bottiglie di prosecco e nove kg di formaggio che aveva sottratto dagli scaffali del locale e nascosto in una borsa che portava appresso. La refurtiva, del valore di 272 euro, è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il bolognese, gravato da precedenti di polizia specifici, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.