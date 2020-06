Fiorano: distribuzione mascherine riutilizzabili e segnaletica omogenea per negozi

Da lunedì 8 giugno verranno distribuite oltre 15.000 mascherine ai fioranesi.

L’amministrazione comunale le mette a disposizione dei cittadini dai 12 anni in sù, che potranno ritirarle per tutta la settimana, in piazza Ciro Menotti a Fiorano e in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano. Si tratta di mascherine lavabili e riutilizzabili. Insieme ai dispositivi di protezione individuale saranno consegnate le istruzioni per sanificarle e per utilizzarle correttamente.

Le mascherine sono state donate al Comune di Fiorano Modenese, da Ferrari spa nell’ambito del programma ‘Back on Track’. Oltre ai dispositivi di protezione individuale, l’azienda ha anche donato materiale segnaletico per tutti gli esercizi commerciali fioranesi, utile a facilitare il rispetto delle distanze e delle regole anticovid da parte dei clienti. Il materiale è costituito da un cartello con indicazioni in italiano e inglese, due strisce adesive per la giusta distanza in italiano e due in inglese.

La distribuzione delle mascherine sarà effettuata dal personale del Comune, dai volontari del Servizio Civile e dai volontari per la Sicurezza (VOS) nei seguenti giorni ed orari: lunedì 8 giugno dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.15, martedì 9 dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì 10 dalle 8.30 alle 12.30, giovedì 11 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.15 e venerdì 12 dalle 8.30 alle 12.30.

Per il ritiro potrà presentarsi un solo componente per nucleo familiare, munito di documento di riconoscimento e dovrà firmare le mascherine che ritira.

Per evitare assembramenti l’amministrazione comunale ha deciso di suddividere la consegna sulla base alla lettera iniziale del cognome: Lunedì saranno consegnate le mascherine per i cognomi dalla A alla C, martedì dalla D alla H, mercoledì dalla I alla M, giovedì dalla N alla R e venerdì dalla S alla Z.

Per chi non riuscirà a presentarsi per ritirare la mascherina verranno successivamente comunicate le modalità per recuperarle presso il Comune.

La segnaletica omogenea per gli esercizi commerciali fioranesi verrà invece distribuita presso le edicole (Edicola del Centro in piazza Ciro Menotti, Edicola Mascia Miranda in via Santa Caterina Fiorano, Edicola Giovannini Mammi in via Statale 152 a Spezzano.

Il materiale è a disposizione anche delle associazioni di categoria che ne hanno fatto richiesta e che si occuperanno di distribuirli ai loro iscritti.