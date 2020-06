Da lunedì riapre il My Net Garage a Palazzo Santa Chiara

Dopo la chiusura al pubblico causa Coronavirus, da lunedì 8 giugno riapre il My Net Garage a Palazzo Santa Chiara con ingresso da via Santa Chiara 14.

Si potrà accedere gratuitamente alla sala informatica ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19. Raccomandata la prenotazione – via email (info@civibox.it) o al numero di telefono 334 2617216 – per garantire l’accesso a tutti gli interessati, in quanto le postazioni dedicate alla navigazione sono state ridotte per garante il giusto distanziamento sociale. Tra le altre misure adottate, per l’accesso sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina, che dovrà essere indossata durante tutta la permanenza all’interno della sala, dove è reso disponibile il gel per la disinfezione delle mani.

L’ingresso è libero e gratuito per i maggiorenni, mentre i ragazzi minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore per la compilazione della modulistica richiesta per l’accesso. Dopo essersi “registrati” si potrà accedere alle postazioni collegate a Internet per la navigazione, la ricerca di informazioni, e per accedere ai servizi online con l’assistenza degli operatori dell’associazione Civibox, che gestisce il Net Garage in convenzione con il Comune di Modena, assessorato alle Politiche giovanili.

Gli operatori saranno a disposizione anche per aiutare gli utenti nella scrittura del curriculum, l’impaginazione di tesine scolastiche, la ricerca del lavoro e tanto altro.

La rete Net Garage del Comune di Modena è un network di luoghi dove si può navigare gratuitamente sulla rete liberamente e/o assistiti da operatori, frequentare corsi sulle nuove tecnologie, conoscere nuove persone e partecipare a progetti e iniziative. Lo scopo è quello di arricchire l’offerta aggregativa per i giovani in città, promuovere attività legate all’informatica, alle nuove tecnologie, alla creatività e al protagonismo giovanile.