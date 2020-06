Reggio Emilia: sportelli SAUB raggiungibili per telefono, posta elettronica o Pec

COVID 19, in questa fase di riprogrammazione delle attività, per consentire al cittadino di ridurre gli spostamenti non necessari dalla propria abitazione, gli uffici SAUB possono essere raggiunti sia per telefono che per posta elettronica. L’accesso di persona agli sportelli è riservato ai casi più complessi e solo su prenotazione telefonica.

Il SAUB eroga con modalità telefonica e telematica i seguenti servizi:

-Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

-Rinnovo/Variazione della scelta del medico

-Inserimento di esenzione per malattia, reddito, infortunio, cambio di fascia di reddito

Il cittadino può contattare gli Uffici SAUB del Distretto di appartenenza al telefono o tramite e mail, oppure Pec inviando tutta la documentazione necessaria per le operazioni richieste.

Per chi ne sia titolare, tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è possibile modificare in totale autonomia la scelta del proprio medico di famiglia e autocertificare il cambio di fascia di reddito. I numeri telefonici degli uffici SAUB sono indicati più sotto e sul sito www.ausl.re.it.

Distretto di Reggio Emilia

Mail: info.saub@ausl.re.it

Pec: infosaubreggioemilia@pec.ausl.re.it

Tel: 0522/335508

Distretto di Castelnovo Ne’ Monti

Mail: infosaubcastelnovomonti@ausl.re.it

Pec: sportellounicocmonti@pec.ausl.re.it

Tel: 0522/617116

Distretto di Montecchio

Mail: sportellounicomontecchio@ausl.re.it

Pec: sportellounicomontecchio@pec.ausl.re.it

Tel: 0522/860217

Distretto di Correggio

Mail: correggiosportellounico@ausl.re.it

Pec: sportellounicocorreggio@pec.ausl.re.it

Tel: 0522/630207

Distretto di Guastalla

Mail: guastallasportellounico@ausl.re.it

Pec: sportellounicoguastalla@pec.ausl.re.it

Tel: 0522/837625

Distretto di Scandiano

Mail: scandianosportellounico@ausl.re.it

Pec: sportellounicoscandiano@pec.ausl.re.it

Tel: 0522/850203