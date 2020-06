Riapertura dei Centri estivi con un protocollo di misure anti-contagio e corsi di formazione per operatori

I Centri estivi della nostra regione destinati alla fascia di età 3-17 anni riapriranno lunedì 8 giugno secondo un preciso protocollo anti-Covid e con il reclutamento di operatori che saranno appositamente formati.

Il protocollo è stato recepito con il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna (n. 95 del 1° giugno 2020).

Le attività dei centri si svolgeranno preferibilmente all’aperto, in piccoli gruppi. Per la sicurezza di bambini, ragazzi, educatori e familiari, gli ingressi saranno scaglionati e regolati da triage.

Gli ambienti e i materiali al loro interno saranno soggetti a procedure di frequente pulizia e disinfezione scrupolosamente definite.

Il corso per gli operatori

In considerazione della brevità dei tempi, la formazione degli operatori avverrà tramite un percorso di autoapprendimento che si completa con la corretta compilazione on line di un questionario. I contenuti didattici sono stati elaborati e resi disponibili dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e sanità pubblica, in collaborazione con il Servizio Politiche sociali e socio educative. Tutti i materiali e le informazioni sono consultabili sul sito dell’ente regionale ai seguenti link: