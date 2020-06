Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 5 giugno

Nel corso della mattinata cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con tendenza a schiarite sempre più ampie sull’Emilia centro-occidentale, mentre rovesci e temporali sparsi continueranno ad interessare il settore orientale della regione ed il comparto appenninico centrale, dove potranno risultare ancora intensi. Dal pomeriggio progressivo miglioramento anche sul resto del territorio, con locali piovaschi in graduale esaurimento sul settore orientale e sulle aree appenniniche. In serata prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità sul crinale appenninico.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, generalmente comprese tra i 16°C della pianura emiliana e i 18°C della fascia costiera. Massime in sensibile aumento sul settore emiliano con punte fino a 26/27°C, in aumento più contenuto sulla Romagna con valori generalmente attorno a 24/25°C. Venti: prevalentemente deboli o moderati meridionali sul mare, sulla costa e sull’Appennino; deboli di direzione variabile sulle aree di pianura. Mare: poco mosso sotto costa; mosso, localmente anche molto mosso al largo al primo mattino.

(Arpae)