Ospedale Mirandola, Assessore Canossa: “opportuno il suo potenziamento, come da mozione votata il 20 gennaio scorso in consiglio UCMAN”

“Con gli oltre 9 milioni e 400 mila euro previsti per l’Ospedale di Mirandola e riproposti in più occasioni – afferma l’Assessore alla Salute del Comune di Mirandola, Antonella Canossa – si preveda di realizzare un nuovo edificio nell’area interna, collegato al corpo 8. Una volta ultimato si potranno affrontare altri interventi sull’esistente. Perché è fin troppo chiaro che altrimenti la coesistenza di cantieri, attività in corso ed il rispetto le rafforzate misure anti-COVID, non solo non è possibile, ma nemmeno pensabile. Si faccia tesoro dell’esperienza maturata dal sisma: l’attuale municipio di Mirandola è stato costruito in 6 mesi.”

Lo scorso 20 gennaio 2020, tiene a sottolineare l’Assessore Canossa, il Consiglio dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord (UCMAN) ha votato all’unanimità una mozione di indirizzo dei servizi sanitari del distretto di Mirandola. “Una mozione importante – sottolinea – e che ora intendo portare, avanti insieme al Sindaco di Mirandola, sui tavoli istituzionali opportuni. Dato che, trascorsi i tempi di verbalizzazione, la pubblicazione avvenuta nel pieno dell’emergenza sanitaria, l’ha privato dell’attenzione che avrebbe meritato. Anche e soprattutto da parte dei cittadini: mirandolesi e più in generale dell’Area Nord.”