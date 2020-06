Le ventiquattro partite che hanno fatto la storia: domani il giornalista Marco Cattaneo presenta il suo libro in streaming per Forum Eventi

Un po’ Risiko e un po’ Subbuteo, così Marco Cattaneo definisce il suo “Sfidare il cielo” (Rizzoli) il racconto di centocinquant’anni di Storia in ventiquattro partite. Ventiquattro momenti memorabili in cui eventi storici e partite di calcio si sono incontrati o scontrati.

“Spesso è stata la storia a cambiare il calcio, a volte è stato il calcio a cambiare la storia” esordisce Cattaneo nell’introduzione al libro scritto nei mesi di quarantena, dove si immagina di passare la staffetta al prossimo autore che scriverà il secondo volume tra centocinquant’anni, in modo da raccontare vicende storiche e partite di calcio da oggi fino al 2170.

L’autore presenta il libro domani, venerdì 5 giugno, alle 19 in diretta sulla pagina facebook “BPER Forum Monzani” e sul sito del Forum, accompagnato da Alessandro Iori di TRC.

Cattaneo, giornalista e volto noto di Sky Sport, si rivolge a un pubblico di lettori giovani e sceglie la data del 30 novembre 1872 per iniziare il suo diario che mescola la realtà con un po’ di immaginazione. L’ultimo giorno di novembre si sfidarono Scozia e Inghilterra con schieramenti in campo che oggi sembrerebbero assurdi, e proprio in quegli ultimi in cui cominciavano a prendere corpo le prime squadre nazionali di calcio si formavano anche molte delle attuali nazioni europee.

Nel suo viaggio nel tempo l’autore incontra calciatori talentuosi e coraggiosi che con i loro gesti hanno lanciato un segnale di rivolta o di speranza, statisti e politici che con le loro scelte hanno cambiato le sorti del mondo, e “se da un lato ci sono tante partite passate alla storia, dall’altro tanti capitoli della storia sono stati scritti con l’inchiostro del pallone, in un campo lungo un centinaio di metri, da ventidue giocatori”.

Le illustrazioni di Piero Macola accompagnano le storie in cui bambini o ragazzi sono coinvolti nel racconto o nei ricordi. Carlotta, Simon, Alberto, Michela, Tommy e Dana si ritrovano ad assistere, ascoltare, scoprire, ripercorrere momenti unici che hanno segnato il corso della Storia mondiale, la guerra fredda, gli anni di piombo, il nazismo, l’apartheid.

