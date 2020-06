Il sindaco Merola sulla riqualificazione e l’ammodernamento dello stadio Renato Dall’Ara

Appresa la notizia dell’accordo tra Bologna Stadio e Fincantieri Infrastructure per la progettazione e la realizzazione dei lavori di ammodernamento e riqualificazione dello stadio Renato Dall’Ara, il sindaco Virginio Merola dichiara quanto segue:

“Un grande passo avanti per la città, un segnale concreto di ripartenza. Il progetto, un forte partner industriale, l’intera operazione per il nuovo Dall’Ara, che vede il Comune protagonista assieme al Bologna F.C., rappresentano la chiave strategica per la profonda riqualificazione di un importante quadrante della nostra città. La scelta del Comune, determinato nel puntare da subito sulla ristrutturazione dello stadio esistente, struttura di proprietà pubblica e quindi di tutti i bolognesi, era giusta e il progetto ne sarà l’indicazione tangibile. Bologna va avanti”.