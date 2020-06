Il 13 giugno a Soliera ultimo giorno di scuola per salutare i compagni di classe

Una preziosa occasione per rivedersi ancora una volta prima delle vacanze estive. La promuove per sabato 13 giugno il Comune di Soliera, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e grazie al supporto dell’Associazione Genitori. A venire convocati nei parchi di Soliera, Limidi e Sozzigalli sono gli studenti che concludono un ciclo scolastico: i bimbi dell’ultimo della scuola dell’Infanzia, quelli di quinta elementare e i ragazzi delle terze medie.

L’ultimo giorno di scuola permetterà così ai ragazzi di salutare i propri compagni di classe e gli insegnanti, dopo i lunghi mesi di chiusura dei plessi scolastici e di didattica a distanza. Saranno osservate tutte le necessarie misure di sicurezza anti Covid-19, con il rispetto delle distanze minime, segnalando a terra le specifiche postazioni delle ‘aule all’aperto’ ed evitando assembramenti, tramite un avvicendamento organizzato delle classi.

A Soliera l’appuntamento sarà al Parco della Resistenza e lungo via Arginetto, a Limidi al Parco Marianela, mentre a Sozzigalli ci si troverà nei pressi del Centro civico.

“Per i nostri bambini e ragazzi che chiudono un ciclo scolastico”, spiega l’assessore comunale Andrea Selmi, “l’ultimo giorno riveste un significato particolare. Alla ripresa troveranno nuovi insegnati e nuovi compagni. Quest’anno è stato pesantemente condizionato dalla pandemia da Coronavirus, ed è per questo che abbiamo pensato di creare le condizioni per un saluto ‘in presenza’ e non delegato ai seppur utili strumenti tecnologici”.