Dopo il “pienone” del ponte weekend di aperture per il Parco archeologico della Terramara di Montale

Proseguono anche questa settimana, con la novità delle aperture al venerdì e sabato pomeriggio oltre che la domenica tutto il giorno, le visite in sicurezza al Parco archeologico della Terramara di Montale. Venerdì 5 e sabato 6 giugno si può entrare dalle 16.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.30), e ascoltare letture, a cura di Mediagroup98, dedicate a personaggi dell’Iliade e dell’Odissea, che Omero colloca nello stesso periodo in cui nel nostro territorio fioriva la civiltà delle Terramare. Domenica 7 giugno, invece, la giornata in collaborazione con l’Orto Botanico Unimore è dedicata a piante e ambiente. Come previsto dalle disposizioni sanitarie non si svolge il laboratorio per bimbi, ma a ogni piccolo partecipante si dà un kit con tutorial sul sito www.parcomontale.it o sul canale YouTube dei Musei civici.

Le visite guidate, per un massimo di 12 visitatori a turno con mascherina personale e rispetto delle distanze interpersonali, iniziano ogni ora tra le 9.30 e le 13.30 e tra le 14.30 e le 18.30 (ultimo ingresso 17.30).

La prenotazione è raccomandata per tutte le visite chiamando il numero di cellulare 335 8136948, dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì, o il tel. 059 532020 negli orari di apertura del Parco; oppure scrivendo a museo@parcomontale.it, assicurandosi di ricevere conferma.

Le informazioni su biglietti, convenzioni e riduzioni, e il calendario appuntamenti, sono consultabili sul sito internet (www.parcomontale.it).

Dalla riapertura del 22 maggio sono in costante graduale crescita anche i visitatori al Parco della Terramara di Montale, dove il pubblico trova una realtà accogliente immersa nel verde con tutti i dispositivi previsti dalle attuali norme sanitarie. Gli ingressi sono stati in totale 325, suddivisi fra aperture straordinarie dei feriali e proposte dei festivi, con dimostrazioni di archeologia sperimentale. Domenica 31 maggio e martedì 2 giugno, giornate dedicate rispettivamente alla dimostrazione di fusione del bronzo e degli intrecci di salice, si è registrato il tutto esaurito degli ingressi consentiti, con 214 presenze.