A Fiorano nel weekend iniziative alle Salse e viste a Castello e Museo della Ceramica

Nel fine settimana la Riserva regionale delle Salse di Nirano propone due appuntamenti nella natura. Il primo sabato 6 giugno alle ore 21 è un’escursione notturna per conoscere le lucciole e altre piccole creature della notte che abitano l’area protetta.

Il secondo appuntamento è domenica 7 giugno alle ore 16.00 a Cà Rossa con “Sapore di sale, sapore di mare”, una visita guidata gratuita per scoprire il mare che copriva la riserva milioni di anni fa. Entrambe le iniziative sono a cura di Ideanatura e Ecosapiens e si svolgeranno rispettando il distanziamento sociale.

Ciascuna attività prevede un numero massimo di 12 partecipanti e richiede la prenotazione obbligatoria alla mail salse.nirano@fiorano.it o al numero 342 8677118. E’ richiesto equipaggiamento adeguato con scarpe da ginnastica/trekking e mascherina.

Si raccomanda di arrivare in anticipo per potere effettuare il ‘triage’ di ingresso (accoglienza, misurazione della temperatura, etc).

Domenica sono aperti anche i centri visita di Ca’ Rossa e Ca’ Tassi dalle 9 alle 12 e 16 alle 19. Non è richiesta la prenotazione. L’accesso sarà consentito con mascherina e guanti. Gli operatori sorveglieranno il corretto svolgimento degli ingressi e delle uscite dalle porte individuate allo scopo, oltre che dei percorsi di visita.

Sabato e domenica, dalle 15 alle 19, sono aperti per la visita gratuita anche il Castello di Spezzano con le sue suggestive sale affrescate e il Museo della Ceramica con le sue interessanti collezioni. Non serve la prenotazione.

L’accesso al Castello sarà solo dal lato nord, attraversando il portone al termine del ponte levatoio. L’ingresso avverrà a turni, a distanza di 40 minuti, in base all’ordine di arrivo, per un massimo di 10 persone ogni turno. L’ultimo accesso è previsto per le ore 18,20. Un operatore accompagnerà i visitatori lungo un percorso di visita definito e vigilerà sul rispetto delle norme anticovid. E’ necessario indossare la mascherina personale, igienizzare le mani e mantenere la distanza interpersonale prevista.

Per godersi al meglio la visita è consigliabile scaricare, sullo smartphone o tablet, la app audioguida gratuita “Castello di Spezzano e Museo” da ascoltare durante il percorso di visita.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il servizio Cultura e Turismo: tel. 335 1878970, email cultura@fiorano.it.