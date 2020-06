Pestaggio Castellarano: salgono a tre le persone denunciate dai carabinieri

Dopo la prima denuncia a carico di un 46enne modenese domiciliato nel reggiano, i carabinieri della stazione di Castellarano, che stanno conducendo nel massimo riserbo le indagini relative al brutale pestaggio avvenuto l’altra sera a Tressano di Castellarano ai danni di un 40enne di Prignano sulla Secchia, hanno identificato e denunciato alla Procura reggiana altre due persone.

Si tratta di un 30enne sassolese residente a Casalgrande e di un 21enne originario e residente a Sassuolo. I tre, unitamente ad almeno altrettanti complici in corso di identificazione, sono chiamati a rispondere del reato di lesioni personali aggravate. La vittima inseguito e raggiunto nel reggiano dopo un acceso diverbio in un bar di Sassuolo, diverbio scaturito per motivi al vaglio dei militari, è stato raggiunto e bloccato da altre vetture. Costretto a fermarsi e a scendere all’auto, è stato preso a calci e pugni, con un tentativo di investimento dal quale si è salvato gettandosi di lato. Portato all’ospedale, è stato ricoverato con una prognosi di 30 giorni per le lesioni riportate dal brutale pestaggio.