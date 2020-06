Genitori che lavorano, ecco tutte le opportunità per essere tutelati nella ripresa delle attività dopo il lockdown

Le Consigliere di parità della Provincia di Reggio Emilia, Maria Mondelli e Francesca Bonomo, in accordo con il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Reggio e Parma, Francesco Gattola, intendono farsi punto di riferimento in merito agli strumenti previsti dal Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 a favore dei genitori lavoratori.

È stato, quindi, predisposto un pieghevole che riassume e raggruppa tutti i provvedimenti e le indennità previsti per garantire il più possibile alle lavoratrici e ai lavoratori di essere tutelati nella ripresa delle attività dopo il lockdown.

“Siamo consapevoli delle difficoltà che molte aziende stanno affrontando con la riapertura in sicurezza, ma vorremmo evitare che, ai problemi oggettivi, si sommasse la disinformazione circa tutti gli strumenti e gli aiuti che si possono attivare per contenere i disagi – spiegano Maria Mondelli e Francesca Bonomo – Soprattutto vorremmo contenere il fenomeno delle dimissioni delle lavoratrici con figli piccoli per inconciliabilità tra cura dei figli e ripresa lavorativa”.

Il pieghevole – che è disponibile sia presso l’Ispettorato del lavoro in via Borsellino 40 a Reggio sia presso l’Ufficio delle Consigliere di parità a Palazzo Allende, in corso Garibaldi 59 – può essere consultato e scaricato anche dai siti internet della Provincia di Reggio Emilia e dell’Ispettorato territoriale del lavoro.