Consiglio comunale giovedì a Formigine. Il bilancio al centro dei lavori

È convocato per giovedì 4 giugno alle 20.30, presso il Castello di Formigine, il Consiglio comunale. Anche per questa occasione, sono confermate modalità logistiche straordinarie, idonee a rispettare le disposizioni di sicurezza sanitaria vigente: i consiglieri saranno distanziati e distribuiti su diversi spazi, sarà interdetto l’accesso al pubblico, la pubblicità della seduta sarà garantita comunque dalla consueta diffusione in streaming della stessa su canale YouTube del Comune di Formigine.

Iscritti all’ordine del giorno, quattro delibere e quattordici mozioni. Argomento principale i conti dell’Amministrazione: il bilancio consuntivo della Formigine Patrimonio, l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, la ratifica della variazione di bilancio d’urgenza, l’approvazione delle aliquote IMU per il 2020.