A Rolo lavori alla rotatoria per il casello dell’A22

La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi, su richiesta della società Autostrada del Brennero di Trento, in corrispondenza della rotatoria esterna al casello autostradale di Reggiolo-Rolo lungo la Sp 44, in comune di Rolo, inizieranno lavori di ripristino della pavimentazione che avverranno in tre fasi, comportando le seguenti limitazioni alla circolazione.

Dalle 20 di oggi alle 6 di domani mattina, giovedì, chiusura al transito in uscita del casello autostradale di Reggiolo-Rolo nonché delle uscite dalla rotatoria in direzione Moglia e di immissione sulla strada Cispadana per intervento di fresatura e stesa dello strato di binder su metà rotatoria.

Dalle 20 di domani, giovedì, alle 6 di venerdì chiusura del casello di Reggiolo-Rolo in entrata e delle immissioni in rotatoria dalla Cispadana e da via Moglia per chi proviene da Reggiolo-Rolo per intervento di fresatura e stesa dello strato di binder sull’altra metà rotatoria.

Da venerdì e fino al termine dei lavori senso unico alternato regolato da movieri, con limitazione di velocità a 30 km/h, per la stesa del tappeto d’usura sull’intera rotatoria.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.