Il Comune di Cavriago propone attività estive per bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni

Giovedì 4 giugno alle 20, su “Cavriago On Air” – la web tv di comunità attivata dall’amministrazione durante l’emergenza sanitaria – ospita un’assemblea pubblica on line rivolta a tutte le famiglie con ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni che vogliono avere informazioni precise su come sarà organizzata l’attività estiva rivolta a bambini e ragazzi in questo 2020 così difficile.

“E’ un’assemblea molto importante perché abbiamo bisogno che i genitori siano messi a conoscenza delle modalità di svolgimento delle attività dato che non saranno le stesse degli altri anni a causa delle norme introdotte da Governo e Regione per prevenire il contagio da Covid-19”, sottolinea la sindaca Francesca Bedogni.

Queste regole dovranno essere rispettate con precisione, rigore e puntualità in quanto esiste una precisa responsabilità in capo ai genitori che, sottoscrivendo al momento dell’iscrizione un vero e proprio patto, si impegnano rispetto delle regole e le modalità di funzionamento che il gestore comunicherà. Oltre alle regole da rispettare ed all’illustrazione delle modalità di svolgimento delle attività, saranno presentate dai gestori le varie proposte disponibili, proposte che accoglieranno bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni.

“E’ stato un percorso faticoso ma importante che ci mette in condizione di fare proposte educative di qualità grazie soprattutto alla generosità dei gestori che hanno voluto esserci al fianco delle famiglie e dei ragazzi, nonostante le difficoltà imposte dalla normativa vigente e dal poco preavviso con cui è stata comunicata. Li ringrazio a nome di tutta la cittadinanza per l’alto senso di responsabilità dimostrato in questa occasione”, conclude la sindaca.

“Unica nota stonata – aggiunge la prima cittadina – non sono previste proposte rivolte ai bambini da 0 a 3 anni. E’ un vuoto che brucia. Eravamo e siamo convinti che i nostri servizi detengano competenze e professionalità che ci avrebbero permesso di avviare almeno qualche attività di natura sperimentale capace di dare risposte educative e socializzanti in sicurezza ai bambini, se le norme ce lo avessero consentito. Queste esperienze sarebbero state utili senza dubbio anche per comprendere sul campo come organizzare la ripartenza a settembre, una ripartenza che chiediamo con forza, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, in presenza e capace di salvaguardare il principio di universalità del servizio che da sempre difendiamo e diffondiamo”, insiste la sindaca riprendendo sue precedenti dichiarazioni.

Per seguire la diretta, giovedì occorre consultare la pagina facebook del Comune di Cavriago o la pagina facebook “Cavriago on air”, in differita si può consultare l’omonimo canale youtube in cui si troverà il video completo.