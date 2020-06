Continua l’azione di contrasto allo spaccio di stupefacenti da parte della Compagnia Carabinieri di Sassuolo

Nella serata di lunedì 1 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto un cittadino italiano, 33enne, residente a Formigine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo averlo notato in atteggiamento sospetto in questo centro, i Carabinieri hanno di effettuare una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo 14 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di grammi 8 e denaro, esattamente 1.160 € provento dell’attività delittuosa.

Il 33 enne è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



