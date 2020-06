A Fiorano riapre lo sportello Federconsumatori

Da lunedì 8 giugno riapre al pubblico lo Sportello cittadino-utente-consumatore del Comune di Fiorano Modenese, gestito in collaborazione con Federconsumatori. L’accesso sarà sempre su appuntamento ogni lunedì pomeriggio e l’orario di ricevimento sarà ampliato (dalle ore 14.30 alle 18.00), per potere offrire ai fioranesi la possibilità di ricevere consulenze in merito alle misure ed ai possibili contributi previsti da Stato ed enti locali, per contrastare le ricadute negative della pandemia da covid-19 su famiglie e cittadini.

Il Comune di Fiorano Modenese ha richiesto a Federconsumatori di aggiungere alla normale attività di informazione ed assistenza su problematiche contrattuali, truffe e raggiri, contenziosi con gestori di telefonia e di energia, banche, assicurazioni, finanziarie, imprese commerciali e di servizio, anche questo tipo di consulenza. Gli appuntamenti dedicati verranno fissati dalle ore 17 alle ore 18 di ogni lunedì, chiamando l’URP al numero 0536 833239. Il servizio è dedicato alle persone fisiche, non alle imprese.

Come avvenuto durante l’emergenza sanitaria per le altre attività, anche per questo tipo di consulenza, oltre all’appuntamento in presenza, sarà possibile contattare lo Sportello tramite mail, scrivendo a info@federconsumatori-modena.it e indicando nell’oggetto: ‘Covid 19–Fiorano’. Le consulenze saranno gratuite.

Lo Sportello potrà fornire informazioni relativamente a: iniziative e contributi messi a disposizione dal Comune di Fiorano per i propri cittadini a seguito della pandemia; sospensioni mutui e finanziamenti; contenziosi per sospensione dell’attività causa coronavirus (palestre, corsi, asili, scuole private ecc.); abbonamenti al trasporto pubblico locale e possibili rimborsi; vacanze rinviate o annullate causa pandemia; rateizzazione e sospensione bollette energia; disservizi e contenziosi con assicurazioni e banche; sostegni a favore delle persone con disabilità; bonus colf e badanti; bonus baby sitter; bonus vacanze; contenziosi di qualunque natura legati all’emergenza: ritardi e mancate consegne, matrimoni e feste, anticipi non restituiti, incrementi ingiustificati dei prezzi.

Da 14 anni il Comune di Fiorano Modenese mette a disposizione dei propri cittadini questo importante servizio a cui rivolgersi per informazioni e consulenza sui propri diritti a cui ora si aggiunge un’ulteriore possibilità. L’attività è gestita da operatori in possesso di adeguata qualifica professionale ed esperienza.