Sulla tangenziale di Bologna chiuso per una notte il tratto tra le uscite 8 bis e 10

Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 4 e venerdì 5 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra le uscite 8 bis “Viale Europa” e 10 “Zona Industriale Roveri”, in direzione San Lazzaro.

Di conseguenza, lo svincolo 9 San Donato sarà chiuso in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno e in entrata verso San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Viale Europa, Viale Tito Carnacini, Viale Giuseppe Fanin, Rotonda Giuseppe Antonio Torri, Via Santa Caterina di Quarto, SP86 Lungosavena, Rotonda Sabina Santilli, Via dell’Industria, Via del Terrapieno.