Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 1 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con attività cumuliforme ad evoluzione diurna più probabile sui rilievi appenninici, dove non si esclude qualche isolato piovasco. Nubi alte e sottili in transito nella notte. Temperature: minime stazionarie comprese tra 15 e 18 gradi. Massime in lieve aumento, con valori tra 23 gradi del litorale romagnolo e i 28 gradi dei capoluoghi emiliani. Venti: deboli in prevalenza orientali tendenti a disporsi da sud in serata. Mare: poco mosso.

(Arpae)