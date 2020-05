Feroce aggressione la scorsa notte a Castellarano

La scorsa notte, a Tressano di Castellarano, un gruppo di giovani ha aggredito, con inaudita violenza, un uomo in strada. Un cittadino ha ripreso quanto accadeva dalla sua abitazione, allertando le forze dell’ordine. Nel video – diventato virale sui social – si vede, in particolare, come uno degli aggressori si accanisca con inconcepibile violenza sul malcapitato, facendolo oggetto di calci e pugni, sbalzandolo sull’aiuola. Mentre questo tenta di fuggire un’auto lo rincorre, ne scende il conducente che continua a massacrare di botte il disgraziato. Qualcuno grida di smetterla ma solo dopo qualche minuto, eterno, il gruppo pare desistere e dileguarsi.

E mentre le forze dell’ordine indagano su quanto accaduto – che vogliamo sperare sia un fatto isolato – il sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni in merito alla “personale e vergognosa sceneggiata di questi farabutti”, su Facebook lascia intendere come “grazie alle indagini, al lavoro in corso delle Forze dell’Ordine, alle preziose immagini private unite a quelle dei numerosi dispositivi installati in tutto il territorio” l’identificazione degli autori sia imminente.